How to Get Away with Murder : retour sur les 8 moments les plus choquants de la série

C'est la fin des meurtres, des manipulations et des surprises ! Après six saisons, How to Get Away with Murder se termine aux Etats-Unis sur ABC. Chaque année, la série dispo chez nous sur Netflix nous a fait bondir de notre canapé avec des meurtres imprévisibles, des retournements de situation étonnants et des scènes parfois très sanglantes. Avant de découvrir quelle fin a été réservée à Annalise, Connor, Michaela, Laurel et les autres, PRBK remonte un peu le temps.

La révélation sur l'enfance de Bonnie

Au début de la série, Bonnie (Liza Weil) ne faisait pas forcément l'unanimité chez les téléspectateurs de How to Get Away with Murder à cause de sa personnalité assez froide. Au fil des saisons, on en a appris plus sur elle... et sur son lourd passé. En effet, Bonnie a été violée par son père et de nombreux hommes lorsqu'elle était enfant. Elle a même été forcée d'abandonner son bébé à 15 ans. C'est dans la saison 4, via des flashbacks, que l'on découvrait sa première rencontre avec Annalise (Viola Davis) qui, à l'époque, défendait un homme politique accusé de l'avoir violée.