The 100 saison 7 : Octavia vivante ? La première bande-annonce donne des indices

J-14 ! Les fans de The 100 ne tiennent plus, alors que la dernière saison (la septième) sera dévoilée à partir du 20 mai prochain sur CW. En attendant d'avoir enfin (on l'espère) les réponses aux nombreuses questions laissées en suspens à la fin de la saison 6, la chaîne a dévoilé un premier teaser... explosif ! On retrouve Clarke (interprétée par Eliza Taylor) plus que jamais prête à se battre et à venger la mort de sa mère Abby (Paige Turco) et Bellamy (Bob Morley) en pleurs suite à la disparition d'Octavia, qui se fait poignarder par Hope, la fille de Dioyza, et disparaît mystérieusement.

Le premier trailer dévoilé de la saison 7 de The 100 dévoilé

Mais est-elle réellement morte ? Alors que le nom de Marie Avgeropoulos apparaissait au nouveau générique dévoilé début mai, cette bande-annonce semble confirmer la bonne nouvelle : elle n'est visiblement pas morte et semble se trouver dans un autre monde, où elle est étudiée dans une sorte de laboratoire. Une chose est sûre : la guerre est loin d'être finie et l'Anomalie devrait faire de nouvelles victimes parmi les survivants...

Rendez-vous à partir du 20 mai sur CW pour découvrir les 16 derniers épisodes de la série apocalyptique ! Pour ceux qui sont déjà triste à l'idée de voir la série se terminer, ils pourront se consoler avec le spin-off que CW prépare et qui devrait en réalité être un prequel de la série.