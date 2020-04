Modern Family saison 11 : quelle fin pour la série ? Voici ce qu'il faut retenir du dernier épisode

On vous avait prévenu, 2020 sera l'année des adieux en matière de séries. La preuve : Arrow, Esprits Criminels, The Good Place ou encore Hawaii 5-0 ont déjà fait leurs adieux et nous découvrirons bientôt les derniers épisodes de Homeland et Empire. En attendant, c'est Modern Family qui tire sa révérence.

Quelle fin pour Modern Family ?

C'est dans un double épisode que la comédie a fait ses adieux au public. A la fin de la série, de nombreux départs étaient au programme pour les personnages de Modern Family : Jay (Ed O'Neill) et Gloria (Sofia Vergara) décidaient d'aller vivre à Columbia et Jay promettait d'apprendre l'espagnol. Manny (Rico Rodriguez) partait en France pour une année. De leurs côtés, Cameron (Eric Stonestreet) et Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) partaient vivre dans le Missouri.

Les changements étaient aussi au programme pour les enfants de Phil (Ty Burrell) et Claire (Julie Bowen) : Haley (Sarah Hyland qui n'est pas très fan de l'évolution de son personnage), Dylan (Reid Ewing) et leurs jumeaux déménageaient dans la maison de Mitch et Cam, Luke (Nolan Gould) partait dans l'Oregon pour étudier et Alex (Ariel Winter) décidait de partir vivre en Suisse. Quant à Phil et Claire ? Ils prenaient la route dans un camping car.

Pourquoi tant de départs ?

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, les co-créateurs de Modern Family, Steve Levitan et Chris Lloyd, se sont confiés sur ce final et expliqué pourquoi tant de départs étaient au programme du final. Steve Levitan explique que cette idée trottait dans leur tête depuis déjà une ou deux saisons. "Les meilleures fins sont des débuts qui n'essaient pas de mettre un point final à une série (...) La série va continuer de vivre, les personnages vont vivre dans l'esprit des téléspectateurs et c'est la meilleure façon d'envoyer des gens sur de nouveaux chemins pour laisser le public les imaginer sur ces nouveaux chemins" ajoute Chris Lloyd.