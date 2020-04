Modern Family saison 11 : Sarah Hyland pas contente de l'évolution d'Haley

Les fins de séries s'enchaînent à la télévision américaine. Après Arrow, The Good Place, Esprits Criminels ou Hawaii 5-0, c'est Modern Family qui tire sa révérence. Après 11 saisons et 248 épisodes, Jay, Gloria, Claire, Phil, Mitchell, Cameron et les autres vont faire leurs adieux ce mercredi 8 avril sur ABC. Mais tous les acteurs de la série ne sont pas forcément tristes qu'elle prenne fin.

La chose que regrette Sarah Hyland

Interrogée par Cosmopolitan sur la fin de la saison 11 de Modern Family, Sarah Hyland n'a pas eu que de bonnes choses à dire. L'actrice qui est fiancée dans la vie a évoqué son absence à l'écran, décidée par les scénaristes. Le plus gros regret de la star ? Le fait que son personnage n'ait pas pu s'épanouir dans sa vie professionnelle et n'ait pas été "badass dans le monde de la mode, qu'elle soit une styliste badass, une star de la mode ou quelque chose comme ça" explique l'actrice.

Au lieu d'une carrière dans la mode, Haley est devenue maman de jumeaux dans le final de la saison 10. Une chose qui n'est pas négative pour l'actrice même si elle a quelques regrets : "Il y a tellement de mères géniales qui travaillent aussi et sont très douées dans leur travail et sont à fond sur les deux aspects. Ça aurait été bien de voir ça pour Haley" confie la star. Pour découvrir quelle fin sera réservée à Haley, rendez-vous demain sur PRBK.