The Good Place saison 4 : le créateur et Kristen Bell expliquent la fin de la série

Les adieux s'enchaînent à la télévision américaine. Après la fin de Arrow au début de la semaine dernière, ce sont Eleanor, Chidi, Tahani, Jason, Michael et Janet qui nous ont quitté ce vendredi avec l'ultime épisode de The Good Place. Eh oui, la comédie dispo en US+24 sur Netflix fait partie des nombreuses séries qui se terminent en 2020. Mais alors, comment s'est terminé le show ?

Comment s'est terminée The Good Place ?

Dans l'ultime épisode XXL (il durait plus de 50 minutes) de The Good Place, chacun des personnages réussissait à trouver la paix grâce à la création de Michael (Ted Danson) : une porte par laquelle les habitants du Bon Endroit pouvaient passer pour quitter ce monde idyllique une fois leur temps venu. Jason (Manny Jacinto), Chidi (William Jackson Harper) et Eleanor (Kristen Bell) décidaient de passer par cette porte tandis que Tahani (Jameela Jamil) devait architecte. Quant à Michael ? Afin de pouvoir lui aussi trouver la paix, il était envoyé sur Terre pour vivre une vie normale.

Kristen Bell explique la fin

Dans l'ultime scène, après que Eleanor soit passée par la porte, on pouvait découvrir que son corps s'était transformé en particules lumineuses qui retombaient sur Terre et touchaient un homme, le poussant à faire un geste de bonté en livrant une lettre à Michael. "Je pense que les particules de tous les êtres font ça (...) On devient ces petites particules qui descendent sur Terre pour donner aux gens un coup de boost. Ce sont les petites voix dans votre tête qui vous disent : 'Ne jette pas le courrier de cette personne. Va à sa porte. Cela prend deux secondes et ça va égayer sa journée'" explique Kristen Bell à Entertainment Weekly.

Une fin positive qu'apprécie l'actrice. "J'aimerais croire que c'est ce qui nous arrive. C'est une façon très belle d'y penser. Nous sommes tous un n'est-ce-pas ? On fait partie les uns des autres. Que l'on veuille y croire ou pas. Il y a quelque chose qui nous connecte. J'aime à croire que quand les gens meurent, ils deviennent des petites particules qui font que les voix à l'intérieur de nous nous donnent de bons conseils" ajoute la star.

La fin n'était pas prévue depuis le début

Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, le créateur de la série, Mike Schur, a expliqué que cette fin n'était pas dans les plans depuis le début. "Je ne sais pas si j'avais une vraie idée de la fin quand nous avons commencé (...) Je pense qu'à la fin de la saison 3, nous avions une bonne idée de ce qui allait arriver. Nous sommes allés dans cette saison 4 avec cette idée et ça n'a pas trop changé." confie-t-il.

L'une des scènes à Paris était la dernière scène tournée

Vous avez pu le voir, plusieurs scènes du final ont été tournées à Paris. Mike Schur a d'ailleurs confié que le tournage avait été facilité... à cause de la mort de Jacques Chirac. Plusieurs rues étant fermées, les acteurs ont pu tourner en toute tranquillité. Mike Schur a également dévoilé que la scène avec Chidi et Eleanor sur le pont a été la toute dernière scène de la série à être mise en boîte.