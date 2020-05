Bienvenue chez les Huang : ce moment où Constance Wu (Jessica) a vraiment déçu les fans

Personne n'a un seul moment imaginé Fresh off the Boat sans Constance Wu, l'interprète de Jessica, tant l'actrice a toujours porté son personnage avec brio et nous a régulièrement offert des moments mémorables à l'écran. Personne... sauf elle. En effet, l'an passé aux alentours de cette même période, la star de la comédie a fait un caca nerveux sur ses réseaux sociaux, créant une rupture avec de nombreux fans.

Quand Constance Wu a choqué les fans

Que s'est-il passé ? C'est très simple. Alors que Constance Wu sortait tout juste du succès de l'excellent film Crazy Rich Asians - qui lui a notamment valu une nomination au Golden Globes de la meilleure actrice, elle s'imaginait déjà offrir un nouveau tournant à sa carrière en privilégiant le cinéma au petit-écran.

Or, quelques mois seulement après le carton de la comédie signée Jon Chu, ABC a eu la "mauvaise idée" de renouveler la série Bienvenue chez les Huang pour une saison 6 - qui a d'ailleurs pris le 21 février dernier aux USA. Problème, l'interprète de Jessica a très mal vécu cette situation et n'a pas hésité à le faire savoir.

Coups de gueule sur les réseaux sociaux...

Ainsi, pendant que tous les fans célébraient la nouvelle et que l'équipe créative et technique de la série pouvaient compter sur un an de travail supplémentaire, Constance Wu - qui était toujours liée par un contrat, a préféré déclarer sur Twitter (dans des messages supprimés depuis) : "Je suis tellement en colère là, je suis littéralement en train de pleurer. Rah. Putain !", avant d'ajouter, "Putain de merde". Et aux félicitations innocentes d'un fan pour ce renouvellement, "C'est une bonne nouvelle !", la star a choisi de répondre, "Non, c'est pas le cas !"

Mais ce n'est pas tout, elle a ensuite fait part de son mal-être sous le compte Instagram officiel de la série. Sous un post qui annonçait la saison 6, la comédienne n'a rien trouvé de mieux que d'écrire en commentaire "j'aime pas".

Et forcément, vous pouvez le découvrir ci-dessous, il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère du public qui l'a aussitôt incendiée pour ce comportement et cette ingratitude, allant jusqu'à créer des pétitions pour la virer de la série. Ambiance...

... puis excuses inefficaces

Heureusement pour tout le monde et face à la polémique naissante, Constance Wu a finalement pris la peine de s'expliquer dès le lendemain, en publiant un communiqué sur Twitter : "J'aime Fresh off the Boat. J'étais temporairement énervée hier, non pas parce que je déteste la série, mais parce que ce renouvellement signifie que je dois abandonner un projet qui me passionnait".

Surtout, elle l'a ensuite confessé au Hollywood Reporter, elle s'est platement excusée auprès de ses partenaires pour son comportement. Après avoir dévoilé, "J'ai dû faire preuve de beaucoup d'humilité", l'actrice a révélé une jolie anecdote, "Je me souviens, quand nous avions notre première réunion pour le photoshoot de la saison, j'ai parlé à Hudson Yang [Eddie]. Je lui ai dit, 'Hey, je sais pas si ça ta blessé, mais je suis désolée si c'était le cas. Je veux que tu saches que ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour la série ou pour vous. Et il m'a dit, 'Constance, non, on t'aime. Tout va bien, t'inquiète pas. On te connait'. Et j'ai pleuré, c'était touchant".

Cependant, si ses partenaires l'ont donc rapidement excusée, le public ne s'est pas montré aussi tolérant à son sujet. De fait les audiences de la saison 6 n'ont cessé de chuter et ABC n'a pas eu d'autre choix que d'annuler la série l'hiver dernier. Oui, entre ça et le mépris du véritable Eddie Huang envers la comédie, Fresh off the Boat est à deux doigts d'être considérée comme maudite.