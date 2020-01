Manifest saison 2 : la victime dévoilée et un grand retour dans l'épisode 1

Personne n'est mort

Le final de la saison 1 de Manifest se terminait sur un énorme cliffhanger. A l'occasion d'un intense affrontement, Zeke tirait sur un autre personnage - dont l'identité n'était pas révélée, ce qui nous laissait dans le flou le plus total pour la suite de la série. Bonne nouvelle, on a désormais la réponse à cette terrible question : qui a été touché ?

Ce lundi 6 janvier était en effet diffusé le premier épisode de la saison 2 aux USA. Un événement très attendu des fans, qui nous a permis de constater que la victime de Zeke n'était pas Jared mais... Michaela. Cependant, retenez vos larmes, la balle n'a pas mis fin aux aventures de l'héroïne et personne n'a donc été tué. Par contre, de nouvelles tensions se sont dessinées entre Jared et Michaela, cette dernière lui reprochant son entêtement qui a mené à sa grosse blessure.

Un retour à la vie inattendu

A noter que ce miracle n'était d'ailleurs pas le seul de l'épisode. Au contraire, on a également découvert que Robert Vance - Directeur de la NSA, n'a finalement pas été tué dans l'explosion de la saison 1, mais se cachait afin de surveiller... Ben Stone. Pourquoi ? Le mystère reste entier à l'heure actuelle, même si, au regard des dernières minutes (Ben se fait kidnapper par Vance), les réponses ne devraient pas tarder à arriver.

A ce sujet, Jeff Rake - le showrunner, a profité d'une interview accordée à TVGuide pour déclarer : "Dès le prochain épisode, on va comprendre pourquoi le kidnapping controversé de Ben était justifié". Plus intrigant encore, malgré les apparences, la relation entre les deux hommes sera loin d'être cassée : "L'alliance qui existait entre eux dans la saison 1 se poursuivra, mais il va y avoir de plus en plus de tensions à mesure que l'on avancera dans l'histoire avec Saanvi et le Major. On verra différents points de vue entre eux sur la façon de résoudre le problème du Major".

Un accident sans conséquence, un mort pas vraiment mort, de nouvelles questions posées... le retour de Manifest n'a pas fait les choses à moitié.