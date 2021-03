La Chronique des Bridgerton saison 2 : Simon et Daphné moins présents ? Les annonces qui inquiètent

Après avoir été les héros de la saison de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) vont laisser leur place à Anthony (Jonathan Bailey) : dans la saison 2 basée sur le 2e roman de la saga de Julia Quinn (on vous explique pourquoi il faut absolument découvrir les livres qui ont inspiré Bridgerton), c'est le frère aîné de Daphné qui va chercher une épouse. Dans le livre intitulé The Viscount Who Loved Me en version originale et Anthony en VF, Simon et Daphné n'apparaissent que le temps d'une scène - la fameuse partie de Pall Mall que l'auteure veut absolument voir dans la saison 2. Chris Van Dusen, le créateur de la série, n'a pour l'instant pas voulu confirmer la présence de Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page au casting de la saison 2.

Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor tournent de nouveaux films

Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ne devraient pas tarder à débuter. S'il n'a pas encore commencé - au contraire de ce qu'ont laissé entendre de nombreux médias - ce ne serait plus qu'une question de semaines : sur Instagram, Luke Newton qui joue Colin a laissé entendre que les acteurs étaient déjà réunis pour préparer les futurs épisodes. Le problème ? Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor travaillent actuellement sur de nouveaux films. L'interprète du Duc de Hastings est annoncé au casting du film de Netflix The Gray Man dont le tournage vient de débuter cette semaine. Quant à Phoebe Dynevor ? Il vient d'être annoncé que celle qui joue Daphné sera la star du film The Colour Room dont le tournage débutera à la fin du mois de mars. Deux projets qui seront donc certainement tournés en parallèle de la saison 2 de la série produite par Shonda Rhimes.