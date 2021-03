La Chronique des Bridgerton saison 2 : cette scène que l'auteure des romans veut voir absolument

Après l'histoire d'amour entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), que va-t-il se passer dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ? PRBK vous a déjà dévoilé ce qui vous attend selon le roman : dans la suite, nous suivrons Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui, à la fin de la saison 1, a décidé de se marier (mais pas par amour). Le frère aîné de Daphné va jeter son dévolu sur la jeune et belle Edwina Sharma (Sheffield dans le roman disponible aux éditions J'ai lu), une chose qui ne va pas plaire à sa demi-soeur, Kate. C'est Simone Ashley qui incarnera Kate dans la suite de la série de Netflix.

Cette scène du 2e roman que Julia Quinn veut voir dans la saison 2

L'auteure des romans de La Chronique des Bridgerton, Julia Quinn, est un peu comme nous : elle attend d'en savoir plus sur la suite. Dans une interview donnée à la chaîne australienne 7News, elle a confié ne pas avoir encore pu voir les scripts de la saison 2 mais a dévoilé quelle scène du second roman elle veut absolument voir. Eh non, ce n'est pas une scène de sexe - la suite s'annonce plus sexy si on en croit Jonathan Bailey.

Alors, quelle scène l'auteure veut-elle voir retranscrite à l'écran ? Un match de croquet ! Cette scène est un moment très apprécié des fans des livres et voit Anthony, Colin, Daphné, Simon, Kate et Edwina se disputer pour remporter la victoire. "Il y a une scène dans le livre où ils jouent du croquet (Pall Mall en version originale, ndlr) et la famille Bridgerton élève ce jeu à un sport sanglant car ils sont très compétitifs. C'est une scène super drôle, donc c'est ce que j'espère voir. Je croise les doigts !" a-t-elle expliqué.