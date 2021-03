La Chronique des Bridgerton saison 2 : le tournage déjà lancé ? Nicola Coughlan (Penelope) répond

Sortie le 25 décembre dernier, La Chronique des Bridgerton a passionné les abonnés de la plateforme : la série est même devenue le plus gros succès de Netflix avec plus de 82 millions de foyers l'ayant vue en un mois. Oui, rien que ça ! Pas étonnant donc que la plateforme ait mis en route une saison 2 qui sera centrée sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et dont vous pouvez découvrir les premières infos (selon ce qu'il se passe dans le roman écrit par Julia Quinn). Pour l'instant, seuls quelques détails ont filtré sur la suite : on sait que la saison 2 sera tournée au printemps en Angleterre et que Simone Ashley rejoint le casting dans le rôle de Kate Sharma, la prétendante de l'aîné des Bridgerton. Autant dire que les premières images de la suite sont déjà très attendues... et que la moindre photo enflamme les fans sur les réseaux.

Luke Newton poste des photos du tournage... et enflamme les fans de Bridgerton

Luke Newton qui joue Colin Bridgerton l'a un peu appris à ses dépends. Sur son compte Instagram, l'acteur qui a joué dans la série de Disney Channel The Lodge a posté ce dimanche deux images du tournage. Sur l'une, on peut le voir à cheval au côté de Luke Thompson (Benedict) et sur l'autre, on retrouve Luke Thompson et Jonathan Bailey. "Les garçons sont de retour en ville" a posté l'acteur en légende des photos.