La Chronique des Bridgerton : 6 moments qui font référence aux romans et à la saison 2

Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe de La Chronique des Bridgerton a caché quelques références aux romans de Julia Quinn dans les épisodes de la saison 1. "Il y a beaucoup de petits indices qui pointent vers la saison 2 pour tous les personnages" avait confié Jonathan Bailey alias Anthony Bridgerton, qui sera au coeur de la saison 2. Si certains étaient faciles à voir, ce n'est pas le cas de tous. Voici les 6 moments que la rédac de PRBK a repérés :

1. Les abeilles

L'abeille est un motif récurrent tout au long de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton : on peut en voir une au tout début de l'épisode 1 et à la toute fin de l'épisode 8 mais pas seulement. Ce petit insecte apparaît aussi à plusieurs reprises sur les vêtements des membres de la famille. Benedict (Luke Thompson) porte plusieurs tenues où l'on peut voir des abeilles et Eloise (Claudia Jessie) a même une pince à cheveux où l'on peut en voir.

Pourquoi c'est important : L'abeille est un élément important du passé des Bridgerton et du second roman, consacré à Anthony. C'est à cause de la piqûre d'une abeille qu'Edmund, le patriarche de la famille, est mort. Anthony a été marqué par cette mort choc alors qu'il n'avait que 18 ans et, depuis, est persuadé qu'il va lui aussi mourir jeune, comme son père qui est décédé à 38 ans. Dans le roman, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il ne veut pas se marier par amour. Une abeille va aussi à jamais changer le destin d'Anthony dans le 2e tome de la saga littéraire de Julia Quinn et précipiter son mariage.