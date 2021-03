La Chronique des Bridgerton saison 2 : 3 théories sur Benedict

Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait commencer bientôt en Angleterre. Après Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), c'est Anthony Bridgerton qui sera au centre de l'action. Jonathan Bailey qui joue le personnage (découvrez 5 choses à savoir sur le futur héros de la série) a déjà teasé que l'histoire d'Anthony ne sera pas la seule à être intégrée à la saison 2 de la série de Netflix . "Il y a y avoir beaucoup de personnages géniaux présentés dans la série, ce n'est pas qu'à Anthony que l'on va s'intéresser. Cet univers robuste créé par Shonda et Chris Van Dusen va s'agrandir" a-t-il confié en interview.

On peut donc penser que les histoires de Benedict (Luke Thompson) ou Colin (Luke Newton), qui sont au centre des 3e et 4e tomes de la saga de Julia Quinn (disponibles dès le 17 mars aux éditions J'ai lu), pourraient s'avérer plus importantes dans la suite. L'histoire du 2e fils de la famille intrigue d'ailleurs plus d'un internaute. Voici les théories qui circulent sur le web.

Benedict au centre d'une intrigue gay

Dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Benedict a eu une relation avec Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale) et a couché avec la femme de Sir Henry Granville (Julian Ovenden), un artiste. Benedict découvrait aussi que ce dernier avait une relation homosexuelle et les deux hommes avaient une conversation à ce sujet. Certains internautes pensent donc que le frère de Daphné pourrait en fait être gay, ce qui pourrait permettre de développer une intrigue LGBT importante dans la série. Une chose qui divise quand même les fans des romans de Julia Quinn. Si la série suivait cette voie, elle proposerait une intrigue totalement différente de celle des romans où il n'y a aucune intrigue LGBT. Une chose à laquelle certains lecteurs sont complètement réfractaires.

Et si Benedict était bi

Autre théorie autour de la vie amoureuse de Benedict qui pourrait satisfaire tout le monde (ou presque) : que le personnage soit en fait bisexuel. Sur Reddit, plusieurs internautes mettent en avant cette idée qui pourrait à la fois permettre d'inclure une intrigue LGBT sans pour autant froisser les fans du roman. Cette possibilité semble plus probable.

Sa prétendante présentée dès la saison 2

Une autre théorie des fans laisse penser que les scénaristes ne changeront pas l'intrigue amoureuse de Benedict mais que sa future prétendante pourrait être présentée plus tôt que prévu, dès la fin de la saison 2. Si on suit la logique, chaque saison de La Chronique des Bridgerton pourrait se concentrer sur un membre différent de la famille et la saison 3 serait donc celle de Benedict. Mais les fans de la série pensent que la future épouse du personnage pourrait faire son apparition plus tôt que prévu. Pourquoi ? Car, dans le livre, il s'écoule plusieurs années entre la première rencontre entre Benedict et sa prétendante. Une idée pas si impossible même si l'auteure, Julia Quinn, a laissé entendre que les producteurs n'avaient pas encore évoqué l'idée de caster une actrice pour jouer ce rôle.