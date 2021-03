Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) : 5 choses à savoir sur le héros de la saison 2

On lui a déconseillé de faire son coming-out

Si Anthony est hétéro dans La Chronique des Bridgerton, Jonathan Bailey est ouvertement gay dans la vie. L'acteur a fait son coming-out en 2017, juste avant de jouer dans la comédie musicale Company où son personnage hésitait à épouser son petit ami. Dans une interview donnée à Attitude, l'acteur avait confié que certains avaient voulu l'empêcher de faire coming-out. Le pire dans tout ça ? Ce sont des hommes homosexuels qui lui auraient donné ce conseil. "On m'a dit : 'Oh non, tu ne peux pas faire ton coming-out, tu ne dois pas faire ça'" s'est-il souvenu. Jonathan Bailey est tout de même très discret sur sa vie privée ; on ne sait pas s'il est en couple ou célibataire et il ne s'est jamais réellement affiché sur les réseaux.

Il est aussi chanteur

Un talent peut en cacher un autre. Si vous êtes très attentifs, vous avez pu entendre pendant un court instant la voix de Jonathan Bailey dans La Chronique des Bridgerton. L'acteur est aussi chanteur et pas qu'amateur. Il a participé à plusieurs comédies musicales dont The Last Five Years en 2014 ou Company dont on vous a parlé plus haut. En 2018 et 2019, Jonathan Bailey a été l'une des stars de cette comédie musicale qui s'est jouée à Londres et il a même reçu le Laurence Olivier Award (l'équivalent d'un Molière ou d'un Tony Award) du meilleur acteur dans un rôle secondaire pour sa prestation. Jonathan Bailey a donc bien brûlé les planches : il compte plus de 15 rôles dans des comédies musicales et pièces de théâtre au cours de sa carrière.