La Chronique des Bridgerton saison 2 : une rupture pour Daphne et Simon ? Les avis des acteurs

Dispo sur Netflix depuis le 25 décembre, La Chronique des Bridgerton cartonne toujours en France où elle est présente en 2e position dans le top 10 des programmes les plus vus, juste derrière Lupin, avec Omar Sy. Un succès qui devrait permettre au show de revenir pour une saison 2 qui sera centrée sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). La scène finale de la saison 1 était même un gros clin d'oeil sur l'intrigue amoureuse du frère de Daphne dans le second livre de la saga de Julia Quinn. En interview pour PRBK, Phoebe Dynevor avait semé le doute sur un retour de son personnage. Il est cependant probable que Daphne et Simon reviennent... avec une intrigue moins positive ?

"Un happy-ending, ça n'existe pas"

A la fin de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Daphne et Simon étaient réconciliés et accueillaient même leur premier enfant, un garçon. Mais Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page ne pensent pas pour autant que les deux personnages vont filer le parfait amour dans la saison 2. "Un happy-ending, ça n'existe pas, non ? Je pense que l'amour se modifie et change. Donc, qui sait ? J'adorerais voir ce qu'il va se passer ensuite" a confié l'actrice à Harper Bazaar.

Regé-Jean Page, qui a réagi aux rumeurs de couple avec sa partenaire, a un avis similaire : "Je ne crois pas au paradis. Je sais que dans les films romantiques, on a souvent un happy-end. Mais s'il faut continuer à explorer ces personnages, il faut voir leur amour évoluer. C'est une chose vivante dont on doit prendre soin et qu'il faut réparer quand il y a des problèmes. Ils se marient très jeunes. Ils doivent encore grandir. Et ils ont beaucoup à faire donc je pense que ce serait amusant de les voir faire cela ensemble" a-t-il expliqué à TVGuide. Alors, que vont traverser Daphne et Simon dans la suite de la série ? Il faudra attendre la saison 2 pour en savoir plus.