La Chronique des Bridgerton : 3 raisons de se plonger dans les romans qui ont inspiré la série

Enorme succès sur Netflix, La Chronique des Bridgerton est avant tout une saga littéraire. Publiés entre 2000 et 2006 aux Etats-Unis, les livres de Julia Quinn (découvrez aussi les autres romans de l'auteure) racontent les histoires d'amour de chacun des enfants de la famille Bridgerton. Les tomes 1 et 2 (Daphné et Anthony) et 3 et 4 (Benedict et Colin) sont disponibles aux éditions J'ai Lu.

1. En découvrir encore plus sur les personnages

Oui, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton nous a donné un aperçu des différents personnages de son univers mais la série n'a pas pu se concentrer en détail sur chacun d'entre eux. Normal puisque chaque saison a son propre "héros" (Daphné dans la saison 1, Anthony dans la saison 2) mais aussi car les personnages sont nombreux. Lire les romans, c'est en savoir plus sur chacun des membres de la famille Bridgerton. Car, contrairement à la série, les livres sont réellement focalisés sur les personnages principaux. Si vous avez kiffé Simon et Daphné dans la saison 1, le premier roman vous en dévoilera plus sur eux et sur leur histoire. Encore plus de Duc de Hastings, ça ne se refuse pas !