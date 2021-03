Après La Chronique des Bridgerton, voici les autres sagas de Julia Quinn à dévorer

L'histoire des Bridgerton n'est pas terminée ! Si celle de Daphné (Phoebe Dynevor) et de Simon (Regé-Jean Pag ) semblait arriver à sa fin lors du dernier épisode de la saison 1, les deux personnages devraient bien revenir pour la suite. Car, comme le deuxième roman, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton s'intéressera à l'aîné de la famille, Anthony (Jonathan Bailey). En tout, Julia Quinn a publié 8 romans de cette saga, chacun étant dédié à un personnage (les livres sont actuellement réédités par les éditions J'ai lu). Si tu veux découvrir l'univers de Julia Quinn, suis le guide !

Le Quartet des Smythe-Smith

Évoquée dès le 3e roman de l'auteure, la famille Smythe-Smith (qui n'est pas très douée pour la musique) fait aussi une apparition dans La Chronique de Bridgerton où elle est évoquée dans le 2e roman. Ils ont aussi eu droit à une saga de quatre romans, le quartet Smythe-Smith, composé des livres Un goût de paradis, Sortilège d'une nuit d'été, Pluie de baisers et Les secrets de sir Richard Kenworthy. La saga débute en 1824 quand Honoria Smythe-Smith, dont le frère a été au coeur d'un scandale, décide de redorer l'image de sa famille... en se mariant. Elle va jeter son dévolu sur un certain Gregory Bridgerton (oui, le petit frère de Daphné) mais son ami d'enfance, Marcus, pourrait bien faire basculer son destin...

Les Rokesby

Autre saga liée aux Bridgerton ? Celle consacrée aux Rokesby, qui sont en fait des voisins et amis de la famille de Daphné, Anthony, Eloise et les autres. Cette série littéraire en quatre romans elle aussi, se déroule cependant bien avant La Chronique des Bridgerton, à la fin des années 1700. Le premier tome s'intitule A cause de Mlle Bridgerton et raconte comment Sybilla Bridgerton va tomber sous le charme de George, l'aîné des Rokesby. Le dernier roman de cette saga a été publié en novembre 2020.

La trilogie Bevelstoke

Dans Les Bevelstoke, Julia Quinn s'intéresse à des personnages apparus dans ses précédents romans et dont elle a voulu raconter l'histoire. Le premier livre, Les Carnets secrets de Miranda, raconte l'histoire de Miranda Cheever et du vicomte Turner Belstoke, tandis que le second s'intéresse à l'histoire d'amour de la soeur de Turner, Olivia. Enfin, le dernier livre se concentre sur Sebastian Grey, le cousin du héros masculin du 2e tome.

La trilogie Blydon

La trilogie Blydon (aussi connue sous le nom de la trilogie Splendide) est la toute première de Julia Quinn, publiée aux USA à partir de 1995. Le premier livre, Splendide, se déroule en 1816 et l'on y suit l'histoire d'Emma Dunster, une Américaine venue rendre visite à ses cousins britanniques, qui va tomber amoureuse du Duc d'Ashbourne. Suivent ensuite l'histoire de sa cousine, Belle, puis du meilleur ami du Duc.

Les deux ducs de Wyndham

Cette saga ne se compose que de deux romans et suit en parallèle l'histoire de Thomas, le duc de Wyndham, et de Jack Audley, un brigand dans lequel la duchesse de Wyndham semble reconnaître l'héritier de son fils, mort 30 ans plus tôt. Mais qui est le Duc légitime ? En plus de cette question, la romance est aussi au programme. Mais ça, ce n'est pas très étonnant !

Agents pour la Couronne

Également composée de deux romans, la série Agents de la couronne se déroule en 1814 et 1815, soit en même temps que la saga Bridgerton (le 2e roman a lieu lors de la saison 1814). On y suit deux espions et leurs histoires d'amour.

Les Lyndon

On termine avec les deux romans consacrés aux soeurs Lyndon. Nous sommes cette fois plongés au début du XIXème siècle et suivons Victoria et Eleanor Lyndon. Filles d'un pasteur, elles vont épouser des aristocrates mais leurs trajectoires seront bien différentes.

Tous les romans de Julia Quinn sont disponibles aux éditions J'ai lu.