La Chronique des Bridgerton saison 2 : casting, tournage... tout ce que l'on sait

Il y a quand même quelques incertitudes : on ne sait pas si Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) auront un rôle important dans la saison 2. On ne sait pas non plus si Marina (Ruby Barker) et Siena (Sabrina Bartlett) reviendront.

Qui sont les nouveaux personnages (et leurs interprètes) ?

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait accueillir de nouveaux personnages (si on en croit le roman). On vous les présente :

Kate Sharma : Kate Sharma (Sheffield dans le roman) est la nouvelle héroïne féminine pour la saison 2. A 21 ans, elle participe à sa première saison dans la société londonienne. Son père et sa mère sont morts alors qu'elle était jeune et c'est sa belle-mère qui s'occupe d'elle. Dans le livre de Julia Quinn, Kate est décrite comme étant dans l'ombre de sa demi-soeur et plus décidée à rester célibataire qu'à se caser. Elle est très proche de sa soeur qui veut à tout prix avoir sa bénédiction pour son futur mariage. Et c'est là que ça coince puisqu'Anthony Bridgerton va vouloir séduire sa soeur. Mais Kate, persuadée qu'Anthony n'est qu'un coureur de jupons, va s'opposer à cette union et ne pas hésiter à lui dire ses quatre vérités. Mais cette haine peut-elle se transformer en attirance ? Une chose est sûre : c'est Simone Ashley qui jouera ce personnage. L'actrice a précédemment joué dans Sex Education.