La Chronique des Bridgerton : une saison 3 et une saison 4 déjà commandées par Netflix

Chris Van Dusen a posté une photo du superbe et faste décor de La Chronique des Bridgerton en légendant : "Encore plus d'amour de #Bridgerton à venir dans cette pièce bientôt ! Renouvelée pour les saisons 3 et 4 !". "J'ai versé chaque once de moi-même dans la création de cette série et la façon dont le monde continue de l'embrasser ne cesse de m'étonner. Merci" a-t-il précisé.

Une information que le compte Instagram @shondaland a confirmé, via un communiqué du personnage de Lady Whistledown. "Cette auteure est heureuse de partager avec vous, chers lecteurs, la plus joyeuse des nouvelles" est-il écrit, "Bridgerton reviendra pour les saisons 3 et 4".