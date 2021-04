La Chronique des Bridgerton saison 2 : Regé-Jean Page explique son départ de la série

Le week end a débuté de la pire des façons pour les fans de La Chronique des Bridgerton. Ce vendredi 2 avril 2021, la production de la série de Netflix a en effet révélé que Regé-Jean Page - nouveau chouchou du public grâce à son rôle de Simon Basset, le Duc de Hasting, ne sera pas présent au casting de la saison 2.

Un départ prévu depuis le début

Une surprise ? Pas du tout. Le comédien l'a confessé auprès de Variety, il a toujours été question pour lui de ne participer qu'à une seule saison, "Les producteurs m'ont dit : 'Ca sera un arc d'une saison. Il y aura un début, un milieu et une fin. Donne-nous un an'".

Et c'était justement cette idée précise qui avait convaincu Regé-Jean Page d'accepter de participer à la série à l'époque. "Je trouvais que c'était intéressant, car ça ressemblait à une mini-série" a-t-il dans un premier temps révélé, avant d'ajouter, "J'ai pu venir et contribuer un peu à cet univers, et la famille Bridgerton continue d'avancer".

Une série d'anthologie

Surtout, l'acteur l'a rappelé, cet accord avec les créateurs n'était en rien une surprise ou une lubie de sa part. La raison ? La Chronique des Bridgerton est adaptée des romans de Julia Quinn qui possèdent le même concept d'anthologie où chaque livre est centré sur une histoire différente.

"Avant de se lancer, le public sait que les arcs sont complets" a ainsi dévoilé l'acteur. "Les fans viennent regarder la série en sachant ça, c'est ce qui permet d'accentuer ces liens avec eux, car ils sont assurés que tout se terminera avec le mariage et le bébé".

Vous l'aurez donc compris, même si la tristesse de voir Regé-Jean Page s'en aller est présente, son départ était dans tous les cas inévitable. Et de toute façon, l'acteur n'est pas près de quitter nos écrans puisqu'il va bientôt faire un tour au cinéma.

Regé-Jean Page remercie tout le monde

Malgré tout, si l'absence de Simon Basset de la saison 2 était prévue de longue date, Regé-Jean Page n'a pas souhaité quitter la série comme un voleur. Aussi, le comédien a profité de son compte Instagram pour se confier auprès des fans. Et forcément, il s'est montré reconnaissant envers tout le monde pour ce soutien incroyable ces derniers mois.

"L'aventure d'une vie. Ca a été un plaisir immense et un privilège d'incarner votre Duc. Joindre cette famille - pas simplement à l'écran, mais également en coulisses, avec cette équipe créative incroyable, ce casting généreux, nos fans géniaux... ça a été bien au-delà ce que j'aurais pu imaginer. Cet amour est réel et ne va cesser de grandir."