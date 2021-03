La Chronique des Bridgerton saison 2 : Jonathan Bailey tease la suite et des "surprises"

Plus grand succès de Netflix (avec 82 millions de foyers ayant vu la série en seulement un mois), La Chronique des Bridgerton sera bien de retour avec une saison 2. Contrairement aux rumeurs, le tournage n'a pas encore commencé mais ça ne devrait plus tarder. Les nouveaux épisodes ne seront plus centrés sur Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) mais sur Anthony, l'aîné du clan Bridgerton. Et c'est sûrement Jonathan Bailey qui incarne le personnage qui est le mieux placé pour en parler.

Jonathan Bailey prévoit des "surprises" et le rôle de Violet

En interview, Jonathan Bailey a déjà teasé une saison 2 de La Chronique des Bridgerton tout aussi sexy que la première et laissé entendre qu'Anthony ne sera pas le seul personnage mis en avant dans la suite de la série de Netflix. Cette fois, l'acteur a dévoilé quelques teasers dans un entretien avec la version italienne du magazine L'Officiel. L'interprète d'Anthony explique notamment que de "nombreuses surprises" attendent tous les personnages, sans en dire plus pour ne pas gâcher la surprise.

Jonathan Bailey en a aussi dit un peu plus sur le rôle de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), la mère des Bridgerton. Si vous vous souvenez bien de la saison 1 (vous pouvez toujours tester votre mémoire avec notre quiz très difficile sur les épisodes), la relation entre Anthony et Violet était assez tendue. Mais ça va changer ! "Maman Bridgerton est incroyable. Vous allez la voir soutenir Anthony, exactement comme elle l'a fait avec Daphné" a teasé l'acteur qui ajoute : "L'histoire d'Anthony est compliquée et troublée. J'ai hâte de montrer à tout le monde ce qui va lui arriver et l'accompagner sur son chemin vers le bonheur".

8 saisons de Bridgerton ? "Ce sera très étrange"

Jonathan Bailey a aussi évoqué la possibilité de jouer dans La Chronique des Bridgerton pendant 8 saisons (le créateur Chris Van Dusen a confié qu'adapter la saga littéraire dans son intégralité était dans ses plans). Une idée attirante mais un peu bizarre pour l'acteur : "Je vieillirai au fur et à mesure que les plus jeunes grandiront et deviendront adultes donc ça sera très étrange !" a d'abord expliqué la star de 32 ans avant d'ajouter : "Être dans une telle production est une opportunité unique."

Celui qui donnera la réplique à Simone Ashley dans le rôle de Kate Sharma dans la suite de la série est aussi revenu sur le succès fou de La Chronique des Bridgerton. Dans une précédente interview, il avait déclaré avoir été un peu "traumatisé" par l'ampleur de la popularité de la série produite par Shonda Rhimes. "J'ai eu l'impression d'être au centre de l'ouragan, je vois tout tourner autour et je me demande ce qui se passe. Mais en même temps, je suis dans la tranquillité de ma maison. Entendre mes amis me rassure et me ramène sur Terre" a confié l'acteur. Si vous voulez en savoir plus sur Jonathan Bailey, découvrez 5 choses à savoir sur l'interprète d'Anthony dans La Chronique des Bridgerton.