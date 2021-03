Le quiz le plus difficile sur la série Netflix

Quel est le premier personnage à faire son apparition dans l’épisode 1 ?

Que ne voit-on PAS dans le générique ?



De quel épisode est extraite cette image ?



Qui est assis à la droite de Simon lors de son dîner chez les Bridgerton ?



Lady Whistledown évoque dans l'épisode 8 la demande en mariage la plus rapide de la société londonienne. Combien de temps a-t-il fallu pour que Mlle Mary Leopold soit demandée en mariage ?

Quelle chanson peut-on entendre à l'arrivée de Daphné lors de son premier bal après la présentation à la Reine dans l'épisode 1 ?

Qui a dit : "Ceux que nous aimons ont le pouvoir de nous infliger les plus grandes blessures" ?

Comment s'appelle ce personnage ?

Qui organise le bal où Simon et Daphné s’embrassent pour la première fois ?

Quel est le premier pays que Colin compte visiter lors de son voyage à la fin de la saison 1 ?

On t’avait prévenu, ce quiz était très difficile. Ne t’en veux pas trop pour ton score, c’est déjà bien d’avoir participé.

Tu ne t’en sors pas trop mal ! Un nouveau rewatch et tu peux viser le 10/10.

Tu as notre respect pour ce joli score. On te décerne officiellement le prix du plus grand fan de La Chronique des Bridgerton.