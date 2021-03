QUIZ La Chronique des Bridgerton : connais-tu les secrets de la série ?

On ne va pas se mentir, c'est notre obsession depuis sa sortie sur Netflix le 25 décembre dernier : La Chronique des Bridgerton tourne en boucle chez nous. PRBK t'a déjà proposé plusieurs tests et jeux autour de la série et on teste cette fois tes connaissances sur les coulisses et les secrets bien gardés de cet univers. A toi de jouer :