QUIZ La Chronique des Bridgerton : seul un VRAI fan pourra réussir ce jeu !

Sauras-tu classer les acteurs de Bridgerton du plus jeune au plus âgé ?

S'il est plutôt facile de classer les personnages de la famille Bridgerton selon leur âge (leurs prénoms ont été donnés dans l'ordre alphabétique), les acteurs de La Chronique des Bridgerton n'ont pas forcément l'âge de leurs personnages. Sauras-tu découvrir quelle star est la plus âgée ? Tu as 5 chances pour reclasser les acteurs selon leur âge dans la vie et tu pourrais avoir des surprises.

Si tu joues sur PC : fais glisser les images avec ta souris pour les classer.

Si tu joues sur mobile : clique sur les flèches pour faire monter/descendre les images et les classer dans le bon ordre.