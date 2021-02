TEST La Chronique des Bridgerton : quel personnage de la série Netflix es-tu ?

Quel personnage de La Chronique des Bridgerton es-tu ?

Simon Basset (le duc de Hastings) Tu es méfiant(e), à tel point que ça peut parfois te jouer des tours. Soit comme Simon Basset tu as été élevé(e) par des parents qui n'étaient pas présents ou ne t'ont pas assez montré d'amour, soit c'est dans ta nature, tu ne fais confiance à personne. Faire attention c'est une bonne chose, mais il ne faut pas en oublier pour autant d'aimer et de parfois savoir se lâcher, car tu risques de passer à côté de ta vie amoureuse.

Daphné Bridgerton Tu es une Cendrillon des temps modernes, qui croit en l'amour. Et comme Daphné Bridgerton, tu espères faire un jour un mariage d'amour. Tu es prêt(e) à tous les sacrifices et à tous les compromis pour que ta relation avec ton chéri ou ta chérie fonctionne. Garde ton honnêteté et ton amour de l'amour, mais attention à ton cœur pur, qui pourrait parfois être blessé.

Anthony Bridgerton Tu es quelqu'un d'expérimenté, qui a du vécu et une certaine sagesse. Et pourtant, des fois, tu peux te comporter de façon complètement immature. Tu as aussi du mal à déléguer, tu veux tout contrôler. Mais dans la vie, il faut apprendre à partager, à ne pas tout décider pour son entourage.

Lady Whistledown (Penelope Featherington) Comme Gossip Girl et Lady Whistledown, tu e vis que pour le drama et l'écriture. Dévoiler les secrets les plus profonds des gens, lancer des rumeurs et faire des jeux de mots, c'est ton kif. Alors c'est sympa à voir dans les séries Gossip Girl et La Chronique des Bridgerton, mais dans la vraie vie, ça doit pas être évident d'être ami(e) avec toi ! Tu sais parfois la vie privée, il faut justement qu'elle reste privée.

Nigel Berbrooke Comme lui, tu aimes bien créer des problèmes. Et ton but est de trouver l'amour et de te marier. Enfin si la personne te repousse et ne veut pas de toi, tu forces, pensant que c'est quand même le big love entre vous. Mais comme pour Nigel Berbrooke, ça ne marche pas. Alors évite de faire des histoires et arrête de penser que parce que tu kifes quelqu'un, cette personne te kiffe en retour. Des fois, la réciprocité ne fonctionne pas, il faut l'accepter.

Tu rencontres une fille ou un garçon qui te plaît, comment réagis-tu ?

Ta passion dans la vie, c'est...

Quelle série préfères-tu ?

Quel est ton moment favori de la journée à l'école ?

Quelle couleur préfères-tu ?

Pour toi, quelle qualité doit absolument avoir le mec ou la fille idéal(e) ?

Quel personnage de série préfères-tu ?