Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) : la question WTF qu'on lui pose sur Regé-Jean Page

Les fans de La Chronique des Bridgerton posent toujours une question bizarre à Phoebe Dynevor sur Regé-Jean Page

Depuis la sortie de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, l'acteur Regé-Jean Page qui incarne Simon Basset (alias le duc de Hastings) est devenu un sex-symbol. Et il y a une question complètement absurde que beaucoup de fans se posent visiblement sur lui. C'est en effet ce qu'a révélé Phoebe Dynevor, qui joue la jeune Daphné Bridgerton. Interviewée par la version américaine du magazine Glamour, l'actrice a avoué que tout le monde lui posait la même question chelou sur son partenaire de jeu : qu'est-ce qu'il sent ? Oui, les fans de la série adaptée des romans de Julia Quinn veulent savoir quelle est l'odeur du beau gosse.

"Oh mon Dieu, pourquoi tant de gens m'ont demandé ça ?" a ainsi lâché Phoebe Dynevor, quand la journaliste de Glamour lui a aussi posé la question. "C'est bizarre n'est-ce pas ?" a-t-elle ajouté. C'est vrai que cette question semble totalement folle. Et pourtant, une bougie parfumée à l'odeur de Simon Basset est sortie. Son nom ? "Simon Basset, Duke of Hastings", dispo à 12,40€ sur Etsy. Son parfum ? Rhum et chêne.

"Il sent vraiment, vraiment bon"

Mais quelle odeur à l'interprète de Simon Basset, Regé-Jean Page, dans la vraie vie ? Phoebe Dynevor a avoué : "Il sent vraiment, vraiment bon". "Il n'a jamais eu mauvaise haleine, jamais, et il ne fume pas ou quelque chose comme ça" a-t-elle précisé, l'acteur qui avait un groupe de punk étant plus jeune ne sent donc pas la cigarette. Par conter, son haleine qui serait donc toujours au top, sentait souvent le café : "Nous buvons tous les deux beaucoup de café, donc parfois nous sentons tous les deux comme ça, ce qui était bien". Mais sinon, "il n'a pas d'odeur, dans le bon sens du terme".