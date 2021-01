Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) : 5 choses que vous ne saviez sûrement pas sur l'acteur

Un ancien punk

S'il apparaît difficile aujourd'hui d'imaginer La Chronique des Bridgerton sans Regé-Jean Page, la star de la série Netflix n'a pourtant pas toujours envisagé une carrière de comédien. Alors qu'il était adolescent, il avait au contraire monté son propre groupe de musique Punk en compagnie de son petit frère. En 2016, interrogé par le magazine Interview à ce sujet, il confiait notamment : "Nous écrivions des morceaux intenses, furieux et on criait sur les gens avec des couleurs différentes dans les cheveux". Malheureusement, aucune image de cette époque n'a (encore) filtré.

Une méthode de travail très spéciale

Chaque acteur a une méthode bien à lui pour s'imprégner d'un rôle et l'incarner le mieux possible. Pour Regé-Jean Page, il lui faut absolument... porter les chaussures de son personnage. Au micro de Who What Wear, l'acteur a en effet confessé, "C'est un peu cliché, mais tout commence avec les chaussures [quand il a un rôle]. Vous marchez dans les chaussures d'un autre à l'écran et j'aime faire ça littéralement. La première chose que je fais quand j'ai un travail, c'est de demander les chaussures, les bottes ou autres afin de les porter à la maison en même temps que je bosse et construit les fondations du personnage". Actor studio...

Une enfance compliquée

Regé-Jean Page est né à Londres, mais c'est au Zimbabwe qu'il a passé une grande partie de sa vie (sa famille est revenue en Angleterre lorsqu'il avait 14 ans). Et le comédien l'a révélé à Interview, cette expérience a été fondatrice pour lui, "Le Zimbabwe est l'un des pays les plus jeunes dans le monde, il n'est devenu indépendant du colonialisme Britannique que dans les années 1980. Aux USA, vous pouvez encore ressentir les échos de l'esclavage, au Zimbabwe ce sont encore les règles coloniales qui se font sentir. C'est très difficile de se construire une identité dans un tel environnement en tant que jeune homme métisse." Dès l'âge de trois ans, Regé-Jean Page assure ainsi avoir compris que son existence était notamment un message politique, "Rien qu'en marchant dans les rues avec mon visage, je disais 'Mes parents [sa mère est une infirmière d'origine Zimbabwéenne et son père un prêtre anglais, ndlr] ont fait quelque chose de révolutionnaire qui vous énerve".

Une prononciation unique

C'est la question que l'on s'est tous posée au moins une fois : comment bien prononcer Regé-Jean Page sans risquer de faire une boulette ? Bonne nouvelle, l'acteur a dévoilé la réponse sur Twitter. Ainsi, Regé = Reggae (comme la musique), Jean = Jean comme le chanteur Wyclef Jean, et Page = Page à l'anglaise. Rien de plus simple.