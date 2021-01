Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) nouveau favori pour jouer James Bond

Le 25 décembre 2020, Netflix a mis en ligne La Chronique des Bridgerton, une nouvelle série originale qui nous plonge dans le Londres des années Victoriennes. C'est beau, c'est passionnant et c'est surtout porté par un casting impeccable. Et parmi tout ce petit monde, il y a un acteur qui a visiblement réussi à sortir du lot : Regé-Jean Page.

Regé-Jean Page futur James Bond ?

A en croire Variety, si l'interprète de Simon Basset n'a pas attendu la série de Netflix pour débuter sa carrière - on a notamment pu le découvrir dans la série For the People ou le film Mortal Engines, c'est bien ce rôle qui lui a permis de se faire connaitre du grand public et de dévoiler au plus grand nombre son talent grâce à un jeu magnétique.

De fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, Regé-Jean Page fait désormais déjà partie des nouveaux chouchous des parieurs. A quel sujet ? La société de paris Ladbrokes l'a révélé, il possède maintenant une cote à 5 / 1 concernant la possibilité de le voir incarner James Bond au cinéma à la suite du futur départ de Daniel Craig.

Une cote élevée, mais...

Alors attention, Ladbrokes l'a rappelé au site américain, "Tom Hardy est toujours le favori, suivi de près par James Norton". Surtout, une telle émergence n'est pas nouvelle et est avant tout liée au succès actuel de la série, "C'est la raison pour laquelle Cillian Murphy a été l'un des favoris pour le rôle durant la hype de Peaky Blinders". Autrement dit, rien n'est encore fait.

Toutefois, Regé-Jean Page aurait tout de même "une grande chance" d'être considéré pour ce personnage, et sa récente référence à la boisson préférée de l'agent 007 effectuée sur Twitter "Shaken and stirred" ne serait pas passée inaperçue.