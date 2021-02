TEST Destin, la saga Winx : quelle fée de la série es-tu ?

Dans les années 2000, tu as peut-être regardé - et kiffé - la série d'animations Winx Club. Netflix a décidé de l'adapter avec de vrais acteurs, une ambiance plus sombre et sans certains personnages cultes avec Destin : la saga Winx. Ce ne sont d'ailleurs pas les différences entre la série originale et son adaptation qui manquent. En attendant de savoir si la série aura une saison 2 (découvre nos théories sur la suite), fais notre test pour savoir quelle fée tu es :