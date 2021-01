Destin, la saga Winx saison 2 : 5 théories sur la suite

1. L'arrivée de Flora

Bon alors clairement, la majorité des fans de Winx Club ne parle que de ça : l'arrivée de Flora dans Destin : La Saga Winx sur Netflix. Parce que tout comme Tecna et les Trix, Flora est absente de la saison 1 de la série en live-action. Mais les internautes ont été nombreux à tilter quand dans le premier épisode, le prénom Flora sort de la bouche de sa cousine Terra (Eliot Salt). Car oui, Terra et Flora sont cousines. Et il se trouve que la fée parle de Flora. Du coup, les fans n'ont pas perdu espoir de la retrouver dans une possible saison 2 de Destin : La Saga Winx. Une théorie confirmée par Abigail Cowen. L'actrice qui joue Bloom a confié à The Wrap : "Je pense que si nous avons la chance d'avoir une saison 2, Flora devrait arriver et j'aimerais bien que ça se fasse".

2. Bloom et Sky en couple

Ce que de nombreux fans espèrent aussi, c'est voir Bloom et Sky (Danny Griffin) en couple. Car dans la saison 1, Sky était avec Stella (Hannah van der Westhuysen). Or, dans la série animée originale des Winx, Stella sort avec Brandon et non Sky, cela fait partie des grosses différences entre les deux séries. Ce dernier est l'âme soeur de Bloom. Donc les internautes ont été plusieurs à demander que s'il y a une saison 2, l'intrigue amoureuse se développe entre la fée qui a le pouvoir du feu et son beau "spécialiste".

3. Plus de pouvoirs encore pour Bloom ?

Dans une interview pour The Wrap, Abigail Cowen a aussi assuré que les "pouvoirs fous" de Bloom devraient prendre encore plus d'ampleur. Pour rappel, à la fin de la saison 1 de Destin : La Saga Winx, elle déploie enfin ses ailes et se transforme, tuant au passage les "brûlés" grâce à la "flamme du dragon". "Elle est probablement l'une des fées les plus puissantes que l'Autre Monde ait jamais vu" a expliqué la star qui était harcelée à l'école pour sa rousseur, mais "c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est juste une sorte de teaser sur ce que ses pouvoirs vont être. Et j'espère que pour la deuxième saison, si nous avons une deuxième saison, je pense que ce n'est que le début. Je pense que c'est pour cela que nous avons attendu jusqu'à la toute fin pour dire au public : 'Préparez-vous, c'est sur le point de devenir très intense'". Et qui dit plus de pouvoirs, dit ailes, transformation et donc plus d'effets spéciaux. Une saison 2 qui promet donc plus d'action que la saison 1.

4. Farah Dowling n'est pas morte

Sur Twitter, de plus en plus de twittos sont persuadés que Farah Dowling (Eve Best), la directrice d'Alféa, n'est pas morte. Tuée par Rosalind (Lesley Sharp) à dans le season finale, elle disparaît sous terre en quelques secondes seulement. Sauf que les internautes pensent que Rosalind n'a pas pu éliminer si facilement son ennemie. Après tout, Farah n'avait pas réussi à tuer Rosalind, alors comment l'inverse a-t-il pu se produire, sachant qu'elles ont des pouvoirs similaires ? Farah Dowling serait encore en vie et devrait revenir se venger et aider Bloom, Stella, Musa (Elisha Applebaum), Terra ou encore Aisha (Precious Mustapha). C'est en tout cas l'une des théories qui ressort le plus souvent sur les réseaux.

5. Une saison 2 plus sombre encore

Et on espère que les fans ont vu juste avec la fausse mort de Farah, car les fées vont bien avoir besoin d'aide. A la fin de la saison 1 du remake dispo sur Netflix, Rosalind, la reine des fées Luna (Kate Fleetwood) et Andreas (Ken Duken) débarquent à Alféa. Un trio de "méchants" qui rappellent les Trix, en plus de Beatrix (Sadie Soverall), elle aussi présente du côté des "vilains". On comprend alors qu'ils vont contrôler l'école de l'Autre Monde d'une main de fer. Et en plus des "brûlés", d'autres monstres devraient aussi faire leur apparition. Avant d'assassiner secrètement Farah, Rosalind l'a prévenue d'une "guerre à l'horizon" et "les brûlés ne sont rien comparés à ce qui arrive". En plus de la direction de l'académie qui a changé de camp, des créatures maléfiques devraient donc arriver dans la possible saison 2. Ce qui prédit des épisodes encore plus dark...