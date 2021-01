Destin, La Saga Winx vs Winx Club : les 10 + grosses différences entre la série et le dessin animé

8. Deux écoles supplémentaires

Dans Destin : La Saga Winx, tous les élèves sont réunis dans l'école Alféa, mais dans le dessin animé, ils sont en réalité séparés en trois écoles : Alféa, Fontaine Rouge et la Tour Nuage. Alféa est l'endroit où étudient les fées, Fontaine Rouge est l'institut où les garçons s'entraînent à devenir des spécialistes et la Tour Nuage est l'école dédiée aux sorcières. Pour la petite info bonus : seuls Sky et Riven représentent les spécialistes dans la série. Ils sont normalement accompagnés de Timmy et Brandon.

9. Une amitié complexe

Dans la série, qui pourrait bien avoir une saison 2 selon Abigail Cowen (Bloom), on est bien loin de l'ambiance toute rose, toute love entre les Winx du dessin animé. Bloom, Stella, Terra, Musa et Aïsha ne sont pas du tout les meilleures amies du monde au début de Destin : La Saga Winx. Une rivalité s'installe même entre Bloom et Stella, notamment à cause de Sky, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la version italienne : les filles s'adorent tout de suite et deviennent rapidement inséparables.