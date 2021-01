Destin, la saga Winx saison 2 : Abigail Cowen (Bloom) donne des indices sur la suite

Si certaines séries Netflix nous offrent 8 ou 10 épisodes par saison, ce n'est pas le cas de Destin : la saga Winx. Comme vous avez sûrement déjà pu le voir, la saison 1 de la série ne compte en fait que 6 épisodes. Mais le dernier laissait la porte grande ouverte à une suite : Rosalind (Lesley Sharp ) était de retour et semblait tuer Farah (Eve Best) avant de prendre possession d'Alféa. On découvrait aussi que le père de Sky, Andreas (Ken Duken), était en fait toujours vivant et Silva (Robert James-Collier) était arrêté pour avoir tenter de le tuer, des années plus tôt. Dans la dernière scène, les cinq fées revenaient du Premier monde où Bloom (Abigail Cowen) a révélé la vérité à ses parents et découvraient le nouveau pouvoir en place à Alféa.

Abigail Cowen tease la suite de Destin : la saga Winx

Bien qu'une saison 2 ne soit pas encore officielle, Abigail Cowen alias Bloom dans la série a déjà des idées sur la suite de Destin : la saga Winx. Après avoir teasé l'arrivée possible de Flora, personnage culte de Winx Club, celle qui s'est fait connaître dans Les Nouvelles aventures de Sabrina est revenue sur le final de la saison 1 dans une interview donnée à The Wrap. L'occasion d'évoquer l'évolution à venir de Bloom en particulier sur les pouvoirs de la jeune fée : dans le dernier épisode, elle les utilisait pour se débarrasser des Brûlés. "Si nous avons une saison 2, je pense qu'on a vu que le début de ses pouvoirs. Je pense que c'est pour ça qu'on a attendu la fin pour les teasers et les montrer au public comme pour dire : 'Préparez-vous, ça va devenir très intense'" a expliqué l'actrice.

Abigail Cowen prévoit aussi beaucoup de surprises dans la possible suite. "La scène de fin est terrifiante pour ce qui va arriver. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur l'école que les gens ne savent pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une bataille de pouvoir. Je n'en suis pas sûre mais je pense qu'il a des possibilités pour qu'il y ait des conflits dans l'année à venir" tease aussi la star.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours découvrir les comparaisons entre les personnages de la série et ceux du dessin-animé ou bien notre zoom sur les acteurs de Destin : la saga Winx.