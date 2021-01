Destin, la saga Winx saison 2 : Flora au casting ? Abigail Cowen (Bloom) y croit !

A la fois attendue et redoutée, la série Winx est enfin arrivée sur Netflix. On y découvre les aventures de Bloom, Stella, Musa, Terra et Aisha, cinq fées étudiant à l'école magique d'Alféa, menacée par des monstres flippants. Dès l'annonce du casting, certains fans du dessin-animé s'étaient énervés face à l'absence de deux personnages : Flora et Tecna. A la place, les abonnés de la plateforme ont découvert deux personnages inédits : Terra jouée par Eliot Salt et Aisha incarnée par Precious Mustapha (découvrez en plus sur le casting de Destin : la saga Winx).

Flora bientôt dans Destin : la saga Winx ?

Les plus attentifs auront quand même remarqué que Flora existe bien dans l'univers de Destin : la saga Winx. Dans l'épisode 1, Terra mentionne sa cousine prénommée Flora. On peut donc s'imaginer que le personnage pourrait faire une apparition dans la possible saison 2. Une idée que semble confirmer Abigail Cowen, l'interprète de Bloom. Interrogée par The Wrap avant la sortie de la série, l'actrice a mis les choses au clair et expliqué que le personnage de Terra ne remplace pas Flora. "Je pense que si nous avons la chance d'avoir une saison 2, Flora devrait arriver et j'aimerais bien que ça se fasse." a-t-elle expliqué.

Elle répond aux critiques sur Aisha et Terra

Dans cette interview, celle que l'on a pu découvrir dans le rôle de Dorcas dans Les Nouvelles aventures de Sabrina répond aussi aux critiques de whitewashing : des internautes ont dénoncé le fait que les personnages de couleur de Winx Club (Flora est latine et Musa asiatique) ont été remplacées par des actrices blanches. Bien qu'elle ne soit pas responsable du casting, Abigail Cowen explique : "Je pense que, si nous avons une saison 2, ces inquiétudes pourront trouver une réponse car je pense que la diversité devant et derrière les caméras est vitale et une chose dont nous avons besoin dans notre industrie. C'est important d'avoir ces conversations".