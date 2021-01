La Saga Winx : Abigail Cowen, Danny Griffin... Qui sont les acteurs au casting de la série Netflix ?

Qui est donc l'actrice principale de Destin : La Saga Winx sur Netflix ? Celle qui incarne Bloom n'est autre qu'Abigail Cowen, mannequin et actrice de 22 ans, surtout connue pour son rôle de Dorcas dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix. Vous avez aussi pu la voir dans son personnage d'Adrienne dans le film Je te promets (I Still Believe en VO) avec KJ Apa et Britt Robertson, dispo sur Amazon Prime Video. Et avant ça, Abigail Cowen avait fait quelques apparitions dans les séries Strangers Things (dans la saison 2) et The Fosters (dans la saison 5).

Hannah van der Westhuysen (Stella)