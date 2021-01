Destin : La saga Winx : découvrez le trailer magique de la nouvelle série Netflix

Destin : La saga Winx se dévoile dans un trailer magique

Destin : La saga Winx sera dispo dès ce vendredi 22 janvier 2021 sur Netflix. Le remake en live-action de Winx Club a donc dévoilé son trailer officiel. Dans la légende de la vidéo postée sur YouTube, la plateforme de streaming précise que la série "suit les aventures de cinq fées qui fréquentent l'internat magique Alféa situé dans l'Autre Monde, où elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs et découvrent l'amour, les rivalités et les monstres qui menacent leur existence".

Après un premier teaser réussi de Destin : La saga Winx, ce trailer en montre un peu plus sur ce qui vous attend. Bloom arrive à l'école magique d'Alféa, un peu perdue après avoir vécu dans le monde des humains toute sa jeunesse. La fée découvre ses pouvoirs (le feu) qu'elle ne semble pas contrôler. Et en plus de la magie ambiante et des secrets sur son passé, une intrigue amoureuse semble se dessiner : Bloom se rapproche de Sky. Mais cette complicité naissante n'a pas l'air de plaire à Stella. Sans oublier l'histoire des brûlés, de dangereux monstres aux portes de l'école...

Le remake en live-action de Winx Club promet des changements

La série Destin : La saga Winx donne vraiment envie avec ce trailer. Et même si les internautes étaient nombreux à être déçus par l'absence de Flora, Tecna et des Trix, au final, c'est une version plus dark et adulte, un peu différente de la série animée, qui se profile. Des changements qui promettent des épisodes riches en action et en rebondissements.

Sans oublier le casting de choix avec Abigail Cowen, qui joue Bloom, Hannah van der Westhuysen, qui incarne Stella, Elisha Applebaum, qui interprète Musa, Precious Mustapha, qui fait Aisha (un nouveau perso), Eliot Salt, qui joue Terra (un autre nouveau perso), Danny Griffin, alias Sky, Freddie Thorp, alias Riven ou encore Sadie Soverall, qui sera Beatrix (nouvelle méchante qui vous fera penser aux Trix).