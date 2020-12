Winx : le remake de Netflix se dévoile avec un premier teaser, la date de diffusion dévoilée !

Les plus nostalgiques ne doivent pas avoir oublié le dessin animé italien, Winx Club. Ces derniers sont d'ailleurs impatients de découvrir le remake en live action, mais certains d'entre eux sont un peu réticents à cause de l'absence Flora, Tecna et les Trix (Icy, Darcy et Stormy), les grandes ennemies des Winx. Les deux fées sont remplacées par deux nouveaux personnages, Beatrix et Terra. Ils restent quand même curieux de découvrir le résultat.

La date de diffusion de Winx dévoilée

Ils ont d'ailleurs le droit à un petit avant-goût de la série de 6 épisodes avec le premier teaser intriguant de Winx (ou Fate : The Winx Saga / Destin : La saga Winx en français), créée par Brian Young (Vampire Diaries), dévoilé par Netflix. Un premier teaser assez court dans lequel on découvre les six fées intégrer l'école Alféa où elles vont apprendre à utiliser leurs pouvoirs tout en affrontant quelques obstacles maléfiques. Mais l'info importante de la vidéo est surtout... la date de diffusion : rdv le 22 janvier 2021 sur la plateforme !

(Re)Découvrez le casting

Le casting complet de Winx a été dévoilé en septembre 2019. Si vous ne vous en souvenez plus, PRBK vous propose une mise à jour sur les acteurs : Abigail Cowen (Les Nouvelles aventures de Sabrina) est Bloom, Hannah van der Westhuysen (Grantchester) est Stella, Elisha Applebaum (No Reasons) est Musa, Precious Mustapha (Les Enquêtes De Morse) est Aisha, Eliot Salt (Normal Peoples) est Terra et Sadie Soverall (Rose Plays Julie) est Beatrix.

Du côté des petits amis des fées, on retrouve Danny Griffin dans le rôle de Sky, Freddie Thorp dans celui de Riven, Theo Graham dans celui de Dane, Jacob Dudman (The A List) dans celui de Sam, et au casting figurent aussi Eve Best (Nurse Jackie), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Les Animaux Fantastiques) Alex Macqueen (Sally 4ever) et Eva Birthistle (The Last Kingdom).