Destin, La Saga Winx : les personnages ressemblent-ils vraiment à ceux du dessin-animé ?

Les persos dans Destin : La Saga Winx, un peu différents de ceux de Winx Club

Après le trailer magique de Destin : La Saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO), le remake en live-action de Winx Club est enfin disponible sur Netflix depuis ce vendredi 22 janvier 2021. L'occasion de retrouver Bloom, Stella, Musa, Sky et Riven. En revanche, pas de Flora ou Tecna dans la série. Flora est tout de même évoquée dans un des premiers épisodes de la saison 1 de Destin : La Saga Winx, donc elle pourrait peut-être arriver dans la saison 2. Mais pour l'instant, celle qui se rapproche le plus de Flora, c'est Terra, elle aussi adorant les plantes et les fleurs. Tecna, elle, pourrait être remplacée par Aisha. A moins qu'Aisha représente la princesse Leyla (appelée Aisha dans certaines versions de Winx Club). Enfin, les Trix non plus n'y sont pas, les 3 méchantes ayant été remplacées par 1 seule fée/sorcière : Beatrix. A noter aussi que Madame Faragonda dans la série animée (la directrice d'Alféa, l'école magique), s'appelle Madame Farah Dowling dans cette nouvelle version.

Bloom dans Winx Club VS Bloom jouée par Abigail Cowen dans Destin : La Saga Winx