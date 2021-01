Abigail Cowen (Destin, la saga Winx) harcelée à école... à cause de ses cheveux roux

La comédienne qui est aussi connue pour avoir joué Dorcas dans Les Nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix a ajouté : "A cette époque, vous ne voulez pas vous sentir différente. Vous voulez vous intégrer. Vous voulez être comme tout le monde". "Pour moi, c'était une expérience très traumatisante que d'être ridiculisée" a avoué Abigail Cowen, "En traversant cela, j'ai dû apprendre à m'aimer. Cela a pris beaucoup de temps. C'était vraiment un voyage".

Après avoir été harcelée au collège, l'interprète de Bloom a même préféré suivre les cours de chez elle et quitter l'école : "J'ai été scolarisée à domicile et ensuite, au lycée, je suis allée dans un lycée normal. Mais cela m'a vraiment fait grandir - j'ai dû apprendre à aimer ce qui me rend différente".

Abigail Cowen n'en veut plus à ses harceleurs

Son succès est donc une belle revanche sur ses années collège, non ? "Je mentirais si je n'avais pas ressenti ce sentiment de colère" a-t-elle confié, mais "nous avons besoin d'aimer", de "reconnaître que les personnes blessées, blessent les gens. Ces enfants qui étaient probablement des brutes à l'époque, vivaient probablement leurs propres difficultés. On ne sait jamais, alors je veux aussi me rappeler de cela".

Plutôt que d'en vouloir à ses anciens harceleurs, Abigail Cowen veut être positive. Comme les Winx, "tout le monde a un super-pouvoir" dans la vraie vie. "Une fois que vous l'avez adopté", "c'est là que vous êtes puissant" a-t-elle indiqué, et "je pense que c'est un si beau message pour tant de jeunes hommes et femmes qui traversent ce qu'ils vivent, parce que ces années sont horribles, dures, désordonnées et confuses".