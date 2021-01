QUIZ Les Frères Scott : seul un VRAI fan aura 10/10 à ce test

Bientôt 9 ans après la fin de la série, connais-tu encore Les Frères Scott sur le bout des doigts ? On te prévient, seul un vrai fan aura 10/10 à ce quiz sur la série avec Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Sophia Bush et Bethany Joy Lenz. A toi de jouer !

My Hero Academia, One Piece... Es-tu un vrai fan des Shonen ? Fais le test

Diffusée entre 2003 et 2012 sur la WB puis la CW aux Etats-Unis, Les Frères Scott reste une série culte pour de nombreux sériephiles. Certains l'ont vue une fois, d'autres beaucoup plus. Mais as-tu vraiment une bonne mémoire ? Fais notre test pour le savoir :