QUIZ Disney : es-tu VRAIMENT calé sur les films des années 1990 ?

Les années 90 ont clairement marqué la meilleure période du studio Disney en matière de films d'animation : Aladin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête... on ne compte plus les classiques sortis à cette époque, qui n'ont toujours pas pris une ride en près de 30 ans. Mais es-tu vraiment calé(e) sur ces films cultes ? Fais le quiz de Purebreak pour le savoir.