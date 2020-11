Les titres des séries ou des films traduits en français, c'est beaucoup moins classe. Si, chez nous, on garde de plus en plus le titre original, ce n'est pas tout a fait le cas au Québec où de nombreux titres sont traduits. Et ça donne parfois des résultats surprenantes. PRBK fait appel à tes talents de traducteurs et de déductions : sauras-tu retrouver quel film ou quelle série se cache derrière son titre québécois ?