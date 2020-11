QUIZ Lucifer : es-tu vraiment fan de la série Netflix avec Tom Ellis ?

Connais-tu vraiment bien la série Lucifer ?

Quelle est la première phrase que prononce Lucifer (Tom Ellis) dans le pilote de la série ?

La série Lucifer est adaptée...

Le nom de Chloe Decker (Lauren German) fait référence à la chanson Chloe "Dancer/Crown of Thorns". A quel groupe doit-on ce titre ?

Pourquoi Tom Ellis a accepté le rôle de Lucifer ?

Maze est jouée par Lesley-Ann Brandt. Mais elle a failli être interprétée par...

Lucifer chante et joue du piano. Mais est-ce vraiment son interprète Tom Ellis qui chante et joue du piano ?

Une seule affirmation sur Lucifer ci-dessous est fausse, la quelle ?

Avant Lucifer, dans quelle série Rachael Harris (Linda) et D.B. Woodside (Amenadiel) ont-ils tourné ensemble ?

Quelle voiture conduit Lucifer ?

Que pensait Tom Ellis de Tricia Helfer avant qu'elle tourne avec lui dans Lucifer ?

Nope, tu n'es pas au point sur Lucifer ! Lucifer sur Netflix, tu as peut-être lu le résumé, maté la bande-annonce ou alors peut-être as-tu regardé les épisodes en t'endormant devant. Mais clairement, tu n'as pas suivi la série mais peut-être seulement le compte Insta de Tom Ellis pour mater les abdos de l'acteur. Tu n'es pas calé(e) sur le show avec Tom Ellis. Sorry not sorry !

Tu connais Lucifer, mais pas par cœur ! Alors oui, tu as regardé les épisodes de Lucifer (peut-être pas tous) sur Netflix. Tu as sans doute aussi bien profité des scènes où Tom Ellis se met torse nu. Mais après, tu n'es pas non plus le ou la plus grande fan de la série !