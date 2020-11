QUIZ Grey's Anatomy : seul un VRAI fan aura 10/10 à ce test

C'est LA série médicale la plus longue de l'Histoire de la télévision américaine : Grey's Anatomy vient d'entamer sa saison 17 aux Etats-Unis et compte déjà plus de 360 épisodes (et ce n'est pas fini). Avec tout ça, on a parfois du mal à se souvenir de ce qu'il s'est passé. Et toi, as-tu une bonne mémoire ? Prouve le avec notre test, sans spoilers sur la saison 17 car on est gentils 😉