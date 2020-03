QUIZ Grey's Anatomy, Good Doctor... ces cas médicaux ont-ils existé dans une série médicale ?

Ce mercredi 18 mars, retour au Grey Sloane Memorial avec de nouveaux épisodes de la saison 16 de Grey's Anatomy. Au fil des saisons, le show porté par Ellen Pompeo a multiplié les cas et c'était parfois assez... étrange. On espère que tu es calé côté séries médicales : avec ce quiz, il va te falloir distinguer entre des cas médicaux vus dans des séries comme Good Doctor, Grey's Anatomy et Dr House et de vrais cas ayant bien existés. C'est parti pour le test !