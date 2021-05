QUIZ Friends : es-tu VRAIMENT fan ? Le test version expert !

Friends fête ses 25 ans

Friends : The Reunion, l'épisode spécial marquant les retrouvailles des acteurs de la sitcom culte, est dispo ce jeudi 27 mai sur Salto en France. L'occasion parfaite pour te tester sur la série : alors, te souviens-tu vraiment des 236 épisodes de la série et es-tu un fan ultime du show avec Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ? Fais notre quiz pour tester tes souvenirs sur la série.