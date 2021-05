Friends - The Reunion en France : où regarder l'émission spéciale ? Un grand prime annoncé !

Contrairement à ce que son titre peut laisser penser, Friends : The Reunion ne sera ni un épisode bonus de la série, ni un téléfilm tourné 17 ans après la diffusion du final. Au contraire, il s'agira simplement d'une émission durant laquelle le casting original (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer) se retrouvera sur un plateau afin de partager ses souvenirs en compagnie de certains invités très spéciaux, et de rejouer quelques séquences cultes.

Les retrouvailles de Friends diffusées en France

Néanmoins, même si ce programme - attendu le 27 mai 2021 sur HBO Max aux USA, ne sera donc en rien révolutionnaire et ne nous permettra pas de découvrir la nouvelle vie de nos "amis" préférés aujourd'hui, l'attente est immense du côté des fans. Ainsi, conscients du succès potentiel de cette réunion, ce sont les dirigeants de TF1 qui ont décroché les droits afin de la diffuser en prime time ! Et d'après nos confrères de Puremedias, les fans français auront même le droit à une petite surprise à cette occasion, puisque "le doublage devrait être effectué par les voix françaises originales de la série culte".

Pour l'heure, aucune date précise n'a encore été choisie concernant la diffusion de cette émission sur TF1, mais on sait déjà que les plus curieux pourront la découvrir en avance. Toujours selon Puremedias, la plateforme de streaming Salto devrait en effet avoir l'exclusivité pour quelques jours et il sera donc possible de visionner légalement les retrouvailles de Friends dès le 27 mai 2021 !