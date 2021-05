Friends : voici la date de sortie des retrouvailles et la liste (très bizarre) des guests présents

Friends : le teaser de l'épisode des retrouvailles, disponible en mai sur HBO Max

Fans de Friends, le grand jour est bientôt arrivé ! Repoussée à plusieurs reprises à cause de de la pandémie de Covid-19, Friends : The Reunion - l'épisode spécial des retrouvailles des acteurs - a désormais sa date de sortie aux Etats-Unis. En plus des interprètes de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe et Joey, d'autres stars seront au rendez-vous. Et on vous prévient, les noms des invités pourraient bien vous surprendre.