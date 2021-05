Friends : The Reunion : le trailer des retrouvailles dévoilé, les acteurs racontent les coulisses

Friends : The Reunion, découvrez les premières images des retrouvailles du casting

Comme les fans de Friends le savent, depuis février 2020 c'est officiel, Friends sera de retour. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe) et Matt LeBlanc (Joey) se sont retrouvés pour tourner un épisode spécial. Celui-ci ne sera pas scénarisé. Après avoir été plusieurs fois repoussé à cause de la pandémie de coronavirus, la réunion du casting de Friends a enfin été tournée et sera bientôt diffusée. La date de diffusion a en effet été dévoilée, et l'épisode spécial est prévu le 27 mai 2021 sur HBO Max aux Etats-Unis. Et en attendant, le trailer de Friends : The Reunion est sorti.

En effet, après une première photo des retrouvailles postée par Matthew Perry sur les réseaux, c'est HBO Max qui a dévoilé la bande-annonce de cet épisode spécial de Friends. On y découvre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc très heureux de se retrouver. Le casting apparaît dans les fameux décors de la série culte, à savoir l'appartement de Monica et l'appartement de Joey. C'est la première fois qu'ils se sont retrouvés sur le plateau de Friends, plus de 15 ans après la fin de la série.

Et comme on peut le voir dans les images, Friends : The Reunion promet des anecdotes de tournage, des révélations sur les intrigues, des scènes mythiques de Friends qui seront rejouées par les acteurs, ou encore de nombreux guests dont la liste est longue (Reese Witherspoon et Tom Selleck, Justin Bieber, Lady Gaga, Kit Harington, David Beckham, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne...).