Jennifer Aniston bientôt maman ! Sa grande annonce lors des retrouvailles de Friends

Jennifer Aniston devrait adopter une petite fille, une adoption qui devrait se finaliser en juin 2021

Jennifer Aniston a retrouvé Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc pour l'épisode spécial de Friends. Alors que les retrouvailles de Friends avaient commencé à être tournées, Jennifer Aniston aurait profité de ce moment tous réunis pour leur annoncer une grande nouvelle. A 52 ans, l'actrice devrait devenir bientôt maman pour la première fois. Car si elle a été mariée deux fois, d'abord avec Brad Pitt, puis avec Justin Theroux, Jen a en revanche toujours regretté de ne pas avoir eu d'enfants.

La star qui incarnait Rachel Green, personnage qui était maman d'Emma avec Ross, devrait donc enfin connaître les joies de la maternité. Jennifer Aniston n'est cependant pas enceinte, elle serait en train d'adopter un enfant. Une petite fille plus précisément. C'est à l'orphelinat mexicain Casa Hogar Sion, où elle est bénévole depuis plusieurs années, qu'elle aurait rencontré sa future fille adoptive. Une adoption qui devrait être terminée dans le courant du mois de juin 2021. L'actrice n'a donc plus longtemps à attendre avant de pouvoir accueillir sa fille et ainsi agrandir sa famille.

C'est le magazine Closer anglais qui a dévoilé cette rumeur, qui a été relayée par la version française de Closer : "Jen a trouvé que la réunion était l'endroit parfait pour faire son annonce au gang. Bien que les filles (Courteney Cox et Lisa Kudrow, ndlr) étaient déjà au courant, elle a trouvé spécial de l'annoncer aux garçons lorsqu'ils étaient tous ensemble, étant donné qu'elle ne les voit que très rarement de par leurs emplois du temps et leurs engagements professionnels".

"Ils ont tous sauté de joie lorsqu'elle le leur a dit, lui ont donné des conseils"

Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc seraient tous très heureux pour Jennifer Aniston. Quand elle leur aurait annoncé qu'elle allait devenir maman, ils auraient eu une réaction adorable : "Ils ont toujours souhaité que Jen devienne maman de par son histoire, et ça a rendu les choses encore plus poignantes. Ils ont tous sauté de joie lorsqu'elle le leur a dit, lui ont donné des conseils" parentaux. Et "elle a dit qu'elle les accepterait avec joie lorsque sa fille serait là".

Le casting de Friends a passé plus de 10 ans ensemble pour le tournage des saisons de la série culte, ils se connaissent donc très bien et savent tous ce qu'ils ont traversé dans leurs vies privées. "Ayant passé tout leur temps ensemble pendant dix ans, ils ont traversé tous les détails de leurs vies respectives ensemble et se sont soutenus pendant les moments difficiles, notamment lorsque Courteney a eu des problèmes de fertilité et lorsque Jen a divorcé avec Brad Pitt" a ainsi rappelé la source.