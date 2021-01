Friends le retour : les retrouvailles des acteurs ont ENFIN commencé à être tournées

Friends le retour : les retrouvailles des acteurs ont commencé à être tournées

Le retour de Friends va enfin se faire. Alors qu'on se pose encore des questions depuis la fin de la série culte, préparez-vous à retrouver Rachel, Monica, Chandler, Joey, Phoebe et Ross. Ou plutôt Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer, puisqu'il s'agira des retrouvailles des acteurs et non des personnages. C'est Lisa Kudrow qui jouit Phoebe dans Friends qui confirmé dans le podcast Literally! With Rob Lowe que la réunion spéciale du casting aura bien lieu.

Alors que Matthew Perry alias Chandler dans Friends avait annoncé que le retour de Friends était repoussé (encore une fois) à cause de la pandémie de coronavirus, finalement ils ont commencé à tourner plusieurs choses. "Il y a différents aspects, et on a déjà tourné pas mal de scènes. J'ai déjà tourné des trucs, donc ça va vraiment se faire" a ainsi révélé Lisa Kudrow. Le résultat devrait être diffusé sur HBO Max au printemps 2021, si tout se passe comme prévu. "Je pense que ce sera génial" a précisé l'actrice.

"Ce n'est pas un reboot"

Lisa Kudrow a rappelé que "ce n'est pas un reboot", ni une suite ou un épisode inédit de la série. "Ce n'est pas scripté, on ne joue pas nos personnages. C'est juste nous, qui nous retrouvons, ce qui n'arrive pas souvent, et n'a pas eu lieu en public depuis 2004, quand nous avons arrêté" a-t-elle expliqué. Rob Lowe s'est amusé à lui demander : "C'est juste que tu manges des nachos chez Jen (Jennifer Aniston, ndlr) ?". Ne voulant pas donner de détails pour garder le secret sur ce que les acteurs préparent aux fans de Friends, elle a préféré répondre en riant : "Oui, c'est ça".