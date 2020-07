Friends : 5 questions que l'on se pose toujours depuis la fin de la série !

Phoebe enfin reconnue ?

Dans les années 90, Tu pues le chat - la chanson de Phoebe, était aussi drôle qu'horrible à écouter. Pourtant, dans les années 2010/2020, elle aurait tout du carton assurée. Poussée par un bon remixe, elle aurait largement de quoi cartonner à la radio et sur YouTube façon Nyan Cat, Gangnam Style de Psy ou encore What does the fox say ? de Ylvis. Surtout, avec la montée en puissance de Tiktok et de ses nombreux défis musicaux, un titre aussi décalé et improbable trouverait facilement sa place sur la plateforme et ferait marcher l'imagination des ados. Alors, Tu pues le chat est-elle ENFIN devenue un hit et a-t-elle permis à Phoebe de percer dans la musique ? Si Wejdene et son "tu hors de ma vue" a pu le faire, tout est possible pour la guitariste !